В нескольких регионах РФ определились победители губернаторских выборов

Определились первые победители губернаторских выборов, проходивших в России в рамках Единого дня голосования. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

В Брянской области лидером голосования стал Александр Богомаз, в Пермском крае — Дмитрий Махонин, в Архангельской области — Александр Цыбульский, на Камчатке — Владимир Солодов. Все четверо являются действующими главами регионов.

В Свердловской и Курской областях, а также в Еврейской автономной области побеждают врио губернатора Александр Цыбульский, Александр Хинштейн и Мария Костюк.

Выборы различных уровней состоялись в 81 регионе России. Они не были запланированы только в ДНР, ЛНР, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Запорожской и Херсонской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Среди прочего, граждане определили глав 20 регионов.