Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:07, 15 сентября 2025Россия

Определились первые победители губернаторских выборов

В нескольких регионах РФ определились победители губернаторских выборов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

Определились первые победители губернаторских выборов, проходивших в России в рамках Единого дня голосования. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

В Брянской области лидером голосования стал Александр Богомаз, в Пермском крае — Дмитрий Махонин, в Архангельской области — Александр Цыбульский, на Камчатке — Владимир Солодов. Все четверо являются действующими главами регионов.

В Свердловской и Курской областях, а также в Еврейской автономной области побеждают врио губернатора Александр Цыбульский, Александр Хинштейн и Мария Костюк.

Выборы различных уровней состоялись в 81 регионе России. Они не были запланированы только в ДНР, ЛНР, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Запорожской и Херсонской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Среди прочего, граждане определили глав 20 регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прошли в боевых условиях. В России завершился Единый день голосования, несколько участков подверглись атакам дронов ВСУ

    Трамп назвал причину нежелания Путина и Зеленского общаться друг с другом

    Трамп отправится на прощание с активистом Кирком

    Определились первые победители губернаторских выборов

    Спасатели нашли голову мужчины после нападения крокодила

    На Западе подтвердили угрозу F-35 для российской ПВО

    Спрогнозированы главные тенденции в производстве секс-игрушек

    Трамп призвал Европу ужесточить санкции против России

    Раскрыты подробности о переговорах России и Украины

    В Госдуме задумались о запрете иностранной музыки на спортивных мероприятиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости