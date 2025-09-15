Песков о едином дне голосования: Выборы прошли успешно

В Кремле подвели итоги единого дня голосования. Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

Единый день голосования завершился в России 14 сентября.

По словам Пескова, в Кремле в первую очередь ориентируются на заявления правоохранителей и Центризбиркома. «Судя по этим заявлениям, каких либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Выборы прошли успешно», — отметил пресс-секретарь.

Ранее в МВД России заявили о попытках сорвать выборы в России. В министерстве отметили, что это попытались сделать из-за рубежа. Технология, которой хотели воспользоваться ряд граждан, состоит в единовременном массовом приходе на избирательные участки, что парализовало бы их работу. Благодаря слаженной работе силовиков этого допущено не было, подчеркнули в МВД.