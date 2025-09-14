Силовые структуры
В МВД заявили о пресечении попытки оппозиции сорвать выборы в России из-за рубежа

Представитель МВД Габдрахманов: В РФ пресекли попытку оппозиции сорвать выборы
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Оппозиция из-за рубежа хотела сорвать выборы в России. Однако все попытки были пресечены. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдрахманов. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя ведомства, оппозиция из-за рубежа призывала своих «малых сторонников» прийти в одно и то же время на избирательные участки, чтобы создать очереди на входе и около урн для голосования, снять это на видео и распространить в интернете, обвинив власти в неспособности организовать выборы.

«Благодаря профилактической работе все призывы остались без реализации», — отметил Габдрахманов.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках зафиксировали 10 попыток терактов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что никто не пострадал среди граждан или членов избирательной комиссии.

