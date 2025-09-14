Около десяти терактов с помощью БПЛА на выборах предотвратили

На избирательных участках зафиксировали 10 попыток терактов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов, передает РИА Новости.

«Несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов, цели мест выборов не достигнуты (...) было зафиксировано 10 фактов, из них семь в Белгородской и три в Брянской областях», — сообщил представитель силовых структур.

Он также отметил, что никто не пострадал среди граждан или членов избирательной комиссии.

14 сентября Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и систему дистанционного электронного голосования. Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 40 минут.