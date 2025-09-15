Россия
12:27, 15 сентября 2025Россия

Минниханов, Хинштейн и Дрозденко показали лучшие результаты на выборах

Минниханов, Хинштейн и Дрозденко выбились в лидеры на выборах глав регионов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Рустам Минниханов

Рустам Минниханов. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, а также его коллеги в Ленинградской области Александр Дрозденко и Курской области Александр Хинштейн показали наилучший результат по количеству набранных голосов избирателей после подсчета большинства бюллетеней на губернаторских выборах в 2025 году, передает ТАСС, ссылаясь на данные результатов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается при этом, что подсчет голосов еще не завершен, но большинство бюллетеней во всех регионах уже подсчитано.

«Рустам Минниханов (Татарстан) после обработки 99,2 процента бюллетеней набирает 88,12 процента голосов. Александр Хинштейн (Курская область) набирает 86,92 процента, Александр Дрозденко (Ленинградская область) — 84,21 процента, Евгений Солнцев (Оренбургская область) — 83,85 процента», — сказано в публикации.

Самый низкий результат на данный момент показывает действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — он набирает 60,79 процента. Председатель ЦИК Элла Памфилова уже сообщила, что единый день голосования подошел к концу во всех субъектах федерации, где он проходил. По ее словам, нарушений в ходе выборов разного уровня было мало. Недействительными были признаны 149 бюллетеней на восьми избирательных участках в пяти субъектах страны.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) впервые в истории проголосовали с помощью дрона. Находящиеся на передовой бойцы из Ленинградской области не могли отдать свои голоса на выборах губернатора региона дистанционно из-за отсутствия мобильной связи.

    Все новости