00:57, 15 сентября 2025Россия

Прошли в боевых условиях. В России завершился Единый день голосования, несколько участков подверглись атакам дронов ВСУ

Председатель ЦИК Памфилова: Избирательные участки в РФ подверглись атаке дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России несколько избирательных участков в Единый день голосования подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Она уточнила, что три инцидента произошли в Белгородской области, еще один — в Курской. Участки эвакуировали в резервные помещения. О пострадавших не сообщалось.

Памфилова отметила, что перед выборами была проделана огромная работа по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, а также хорошо проработана система быстрой эвакуации.

Начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов ранее отчитался, что на избирательных участках зафиксировали 10 попыток терактов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — семь в Белгородской и три в Брянской областях. Преступники не достигли целей, никто среди граждан или членов избирательной комиссии не пострадал.

Выборы в России прошли при повышенных мерах безопасности

Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев описал завершившиеся выборы как проходившие «фактически в боевых условиях». Во время видеоконференции с партийными отделениями в регионах он обратил внимание, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь не смог присоединиться к общению из-за мер безопасности. «Только что пришла информация по ситуации в Ростовской области, связанной, очевидно, с отражением очередной вылазки нашего противника и необходимостью погасить возможности нанести нам ущерб», — указал политик. Медведев добавил, что повышенные меры безопасности были предприняты практически во всех регионах, а не только на приграничных территориях.

Председатель комиссии общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова отметила высокий уровень безопасности при голосовании на приграничных территориях — в Курской и Белгородской областях. По ее словам, киевский режим не смог остановить избирателей.

Не удалось посеять страх и ненависть

Алена БулгаковаЧлен общественной палаты РФ

«Мы видим, что меры безопасности себя оправдывают. Люди приходят на участки, ждут голосования, члены УИК не боятся подомового обхода для проведения голосования», — сказала она.

Выборы различных уровней состоялись в 81 регионе России. Они не были запланированы только в ДНР, ЛНР, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Запорожской и Херсонской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Граждане определили глав 20 регионов, также прошли выборы депутатов 11 законодательных собраний субъектов. В 25 региональных центрах определился новый состав городских дум. Всего в стране выбирали 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

