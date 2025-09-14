Выборы в России сочли проходившими фактически в боевых условиях

Медведев заявил, что выборы в РФ проходили фактически в боевых условиях

Завершившиеся в России выборы проходили фактически в боевых условиях. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Во время видеоконференции с партийными отделениями в регионах он обратил внимание, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь не смог присоединиться к общению из-за мер безопасности. «Только что пришла информация по ситуации в Ростовской области, связанной, очевидно, с отражением очередной вылазки нашего противника и необходимостью погасить возможности нанести нам ущерб», — указал политик.

Медведев добавил, что повышенные меры безопасности были предприняты практически во всех регионах, а не только на приграничных территориях.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что в России несколько избирательных участков в Единый день голосования подверглись атаке беспилотников. Она уточнила, что три инцидента произошли в Белгородской области, еще один — в Курской. Участки эвакуировали в резервные помещения.