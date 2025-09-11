Российский «Упырь» прорвал защиту ВСУ

Российский дрон «Упырь» прорвал оборону ВСУ в Харьковской области

Российский дрон-камикадзе «Упырь» прорвал оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Харьковской областью. Записи с дрона опубликовал Telegram-канал «Старше Эдды».

«Война в воздухе. Оператор вражеского дрона-перехватчика пытается поразить наш дрон-камикадзе "Упырь" в районе населенного пункта Приколотное Харьковской области. Перехватить наши "Упыри" у противника не получилось», — говорится в сообщении.

Авторы канала подчеркнули, что украинские войска пытаются активно прикрывать небо беспилотниками-перехватчиками. При этом отмечается, что охота ведется не только на разведывательные и ударные БПЛА, но и на FPV-дроны.

Ранее стало известно, что российские войска впервые успешно применили морской дрон по военной цели. Отмечается, что безэкипажным катером удалось поразить разведывательный катер «Симферополь».