Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:17, 28 августа 2025Бывший СССР

ВС России впервые успешно применили морской дрон по военной цели ВСУ

В России заявили о первом успешном применении морского дрона по военной цели ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные впервые успешно применили морской дрон по военной цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Россия впервые применила БЭК (безэкипажный катер — прим. «Ленты.ру») по военной цели ВСУ и сразу успешно», — говорится в публикации.

28 августа стало известно об ударе Вооруженных сил (ВС) России по разведывательному кораблю ВСУ. Он был обнаружен армией РФ в устье реки Дунай.

Позднее на Украине подтвердили удар российских военных по кораблю ВСУ. Сообщалось, что несколько членов экипажа получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

    Главного редактора российской газеты обвинили в педофилии

    В России прокомментировали перехват патрульного самолета США над Черным морем

    Пассажир напал на мешавшего ему попасть в туалет бортпроводника и сорвал рейс

    Назван идеальный возраст для инъекций ботокса

    Разборка в ауле закончилась расправой над двумя россиянами

    Зеленский предъявил требование к Западу

    Стало известно о применении неуязвимого для ПВО оружия при ударе по Киеву

    Пенсионер поспорил с начальником из-за ценностей компании и устроил погром на погрузчике

    В России дизайнер понес наказание за перевод в 6000 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости