ВС России впервые успешно применили морской дрон по военной цели ВСУ

В России заявили о первом успешном применении морского дрона по военной цели ВСУ

Российские военные впервые успешно применили морской дрон по военной цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Россия впервые применила БЭК (безэкипажный катер — прим. «Ленты.ру») по военной цели ВСУ и сразу успешно», — говорится в публикации.

28 августа стало известно об ударе Вооруженных сил (ВС) России по разведывательному кораблю ВСУ. Он был обнаружен армией РФ в устье реки Дунай.

Позднее на Украине подтвердили удар российских военных по кораблю ВСУ. Сообщалось, что несколько членов экипажа получили ранения.