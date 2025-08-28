ВС России впервые успешно применили морской дрон по военной цели ВСУ

Российские военные впервые успешно применили морской дрон по военной цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».
«Россия впервые применила БЭК (безэкипажный катер — прим. «Ленты.ру») по военной цели ВСУ и сразу успешно», — говорится в публикации.
28 августа стало известно об ударе Вооруженных сил (ВС) России по разведывательному кораблю ВСУ. Он был обнаружен армией РФ в устье реки Дунай.
Позднее на Украине подтвердили удар российских военных по кораблю ВСУ. Сообщалось, что несколько членов экипажа получили ранения.