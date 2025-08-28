На Украине заявили об ударе ВС России по военному кораблю

Плетенчук: ВС России нанесли удар по украинскому военному кораблю

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинскому военному кораблю. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Дмитрий Плетенчук, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков», — сообщил собеседник издания.

По словам Плетенчука, в результате удара ВС России по военному кораблю один член экипажа погиб. Еще несколько получили ранения, их количество не уточняется.

Ранее стало известно, что российские военные атаковали разведывательный корабль ВСУ. Он был уничтожен с помощью безэкипажного катера.