14:23, 28 августа 2025Россия

Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона

Минобороны: С помощью БЭК нанесено поражение разведывательному кораблю ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские войска ударили по разведывательному кораблю Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, в устье реки Дунай в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был обнаружен средний разведывательный корабль «Симферополь» Военно-морских сил Украины.

Бойцы Вооруженных сил России ударили по судну противника с помощью быстроходного безэкипажного катера (БЭК). «В результате атаки украинский корабль затонул», — сообщили в министерстве.

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Этот эпизод назвали боевым крещением российских безэкипажных катеров

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», российские безэкипажные катера впервые уничтожили корабль ВМС Украины.

«Этот эпизод можно считать боевым крещением российских БЭКов и шагом к их дальнейшему применению», — говорится в публикации.

Авторы публикации высказали мнение, что дефицита целей у БЭКов не будет, так как морской трафик в Одессу остается плотным, а значит ударные возможности дронов будут востребованы постоянно. «Успешное применение морского дрона РФ переводит войну на море в новую фазу, где можно не только отвечать на удары, но и наносить их», — резюмировали авторы публикации.

Безэкипажные катера на международном военно-морском салоне

Безэкипажные катера на международном военно-морском салоне "Флот-2024" в Кронштадте.. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Затопленное украинское судно описали как «крайне невезучий кораблик»

В свою очередь, Telegram-канал «WarGonzo» описал затопленный украинский разведывательный корабль «Симферополь» как «крайне невезучий кораблик».

«Что касается "Симферополя", то этот крайне невезучий кораблик можно считать олицетворением "могучих" военно-морских сил Украины», — сказано в публикации.

Авторы указали, что это самое крупное судно, которое смогла построить и принять в состав своего флота современная Украина. Изначально оно являлось средним рыболовным траулером морозильным (СРТМ) советской постройки. В 2016 году, как поясняют авторы публикации, на него установили станцию радиотехнической разведки и 30-мм пушку и ПЗРК «Игла», так рыболовное судно стало военным разведчиком.

В апреле 2019 года судно было спущено на воду в Киеве, в мае на борту произошел пожар, с тех пор «Симферополь» находился на ремонте и испытаниях. «Возможно, атака русского БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», — заключили обозреватели канала.

В Минобороны России отчитались о ночном ударе «Кинжалами» по Украине

Ранее в этот же день, 28 августа, в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками, по военным объектам Украины.

Как уточнили в ведомстве, поражены предприятия военно-промышленного комплекса, а также авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев также сообщил, что Российские войска нанесли удары по командным пунктам ВСУ в Киеве и окрестностях. По словам Лебедева, российские дроны могли также ударить по складам с вооружением и критическим узлам логистики.

Наряду с этим Российские войска установили контроль еще над одним населенным пунктом в зоне проведения специальной военной операции — поселком городского типа Нелеповка в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо того, российские войска за сутки ударили по девяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка в ДНР. Противник лишился до 205 бойцов и вооружения.

