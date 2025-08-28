Россия
Российские войска установили контроль над еще одним населенным пунктом в зоне СВО

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Нелеповки в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска установили контроль еще над одним населенным пунктом в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке городского типа Нелеповка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

Помимо того, российские войска за сутки ударили по девяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка в ДНР. Противник лишился до 205 бойцов, двух орудий артиллерии, боевой бронированной машины, а также двух складов с боеприпасами и склада с материальными средствами.

Накануне российская армия взяла под контроль населенный пункт Первое Мая в ДНР. Как уточнили в оборонном ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Центр».

