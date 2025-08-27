Минобороны России заявило о контроле над поселком Первое Мая в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Первое Мая в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Красноармейск, Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Дмитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка ДНР.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» более 400 военнослужащих, три боевые бронемашины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Ранее бойцы группировки также заняли населенный пункт Филия Днепропетровской области. Кроме того, 23 августа сообщалось, что российские войска взяли под контроль Среднее и Клебан-Бык в ДНР.