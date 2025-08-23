Российская армия заняла еще два населенных пункта в зоне спецоперации

Минобороны: Российская армия заняла Среднее и Клебан-Бык в ДНР

Российская армия за минувшие сутки заняла еще два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны в субботу.

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Среднее в Донецкой народной республике. В свою очередь, подразделения «Южной» группировки войск заняли Клебан-Бык, что также в ДНР.

Также Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» уничтожили среди прочей техники две израильские радиолокационные станции RADA.

Средствами ПВО за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, ВС РФ поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. Также Российская армия также нанесла удар по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.