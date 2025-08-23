Минобороны: ВС РФ поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации (РФ) поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что российская армия также нанесла поражение по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах.

В Минобороны рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 1 325 военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие заняли семь населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) за неделю. Речь идет о селах Александро-Шультино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка, Русин Яр и Колодези.