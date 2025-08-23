Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 23 августа 2025Россия

Российская армия поразила предприятие военно-промышленного комплекса Украины

Минобороны: ВС РФ поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации (РФ) поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что российская армия также нанесла поражение по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах.

В Минобороны рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 1 325 военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие заняли семь населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) за неделю. Речь идет о селах Александро-Шультино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка, Русин Яр и Колодези.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине обозначили условия для обсуждения территорий с Россией

    Российская армия поразила предприятие военно-промышленного комплекса Украины

    Спасатели раскрыли шансы на эвакуацию альпинистки Наговициной с пика Победы

    Российская армия заняла еще два населенных пункта в зоне спецоперации

    В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов

    Стало известно о возможном возвращении блогера Маркаряна в Россию

    Стало известно о готовности Китая отправить миротворцев на Украину при одном условии

    В СПЧ порассуждали о причинах болезни журналиста Вышинского

    У репортера вырвали телефон из рук за несколько секунд до прямого эфира

    Рэпер из США передумал приезжать в Россию из-за политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости