Российские военные заняли семь населенных пунктов в ДНР за неделю

Минобороны: ВС РФ заняли семь населенных пунктов в ДНР за неделю
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли семь населенных пунктов в ДНР за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селах Александро-Шультино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка, Русин Яр и Колодези. Бои за них вели подразделения трех группировок войск — «Южная», «Запад» и «Центр».

По данным оборонного ведомства, за неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом направлении потеряли свыше 6 тысяч бойцов.

Как уточнили в министерстве, противник также потерял более 300 единиц техники, среди которой — пять танков, три из них — «Leopard», более 50 бронеавтомобилей, в том числе производства стран НАТО.

Ранее в Минобороны раскрыли цели ударов российских войск на Украине за неделю. В частности, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса и объекты энергетики, склады, на которых хранились оперативно-тактические ракеты «Сапсан», горючее и беспилотники большой дальности.

