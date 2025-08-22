Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 22 августа 2025Россия

Раскрыты цели ударов российских войск за неделю

Минобороны: ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод и склады с «Сапсаном»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по нефтеперерабатывающему заводу на Украине. Эти и другие цели ударов российских войск за неделю журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

«С 16 по 22 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Помимо завода, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики, склады, на которых хранились оперативно-тактические ракеты «Сапсан», горючее и беспилотники большой дальности. Также удары наносились по объектам инфраструктуры аэродромов, пунктам управления дронами и местам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что российские военные ударом трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили штаб 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины с находившимся внутри командованием. Цель располагалась в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Военкор рассказал о наступлении ВС России на ключевых участках фронта

    Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта и записал видео с автоматом

    Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

    Раскрыты планы россиян на осень

    Россиянин получил самое строгое наказание за изнасилование школьницы и расправу над ней

    Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

    Оскароносный американский режиссер примет участие в Московской неделе кино

    Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

    В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости