Минобороны: ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод и склады с «Сапсаном»

Вооруженные силы (ВС) России ударили по нефтеперерабатывающему заводу на Украине. Эти и другие цели ударов российских войск за неделю журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

«С 16 по 22 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Помимо завода, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики, склады, на которых хранились оперативно-тактические ракеты «Сапсан», горючее и беспилотники большой дальности. Также удары наносились по объектам инфраструктуры аэродромов, пунктам управления дронами и местам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что российские военные ударом трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили штаб 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины с находившимся внутри командованием. Цель располагалась в Харьковской области.