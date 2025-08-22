Российские военные ударом трехтонной авиабомбы уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

SHOT: ВС России уничтожили командование 77-й бригады ВСУ ударом ФАБ-3000

Российские военные ударом трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили штаб 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с находившимся внутри командованием. Кадры удара опубликовал Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что штаб подразделения располагался в Харьковской области. Всего в результате атаки удалось ликвидировать не менее 50 украинских военных. Примерно 30 из них были устранены сразу, а остальные оказались под завалами. При этом среди мирных жителей пострадавших нет.

«Наши военные вычислили, что командиры 77-й бригады вместе со штурмовыми отрядами в последнее время базировались в подвале школы в селе Лесная Стенка. Удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту дислокации противника был нанесен накануне около пяти вечера», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска сбросили ФАБ-3000 и ФАБ-500 на пункты временной дислокации ВСУ в Константиновке и в селе Гремяч. Кадры ударов опубликовало Минобороны России.