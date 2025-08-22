Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:24, 22 августа 2025Бывший СССР

Российские военные ударом трехтонной авиабомбы уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

SHOT: ВС России уничтожили командование 77-й бригады ВСУ ударом ФАБ-3000
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные ударом трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили штаб 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с находившимся внутри командованием. Кадры удара опубликовал Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что штаб подразделения располагался в Харьковской области. Всего в результате атаки удалось ликвидировать не менее 50 украинских военных. Примерно 30 из них были устранены сразу, а остальные оказались под завалами. При этом среди мирных жителей пострадавших нет.

«Наши военные вычислили, что командиры 77-й бригады вместе со штурмовыми отрядами в последнее время базировались в подвале школы в селе Лесная Стенка. Удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту дислокации противника был нанесен накануне около пяти вечера», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска сбросили ФАБ-3000 и ФАБ-500 на пункты временной дислокации ВСУ в Константиновке и в селе Гремяч. Кадры ударов опубликовало Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные ударом трехтонной авиабомбы уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Трамп похвастался познаниями в траве

    Россиянин ударил ногой в лицо женщину возле бара и попал на видео

    Россияне рассказали о любимых осенних занятиях

    Хинштейн выражением «нет слов» описал произошедшее в Курской области ЧП

    «Калашников» отравит на испытания РПЛ-7

    Россиян с неправильно припаркованными у дома машинами предупредили о наказании

    Павлович вышел с российским флагом на дуэль взглядов перед боем в UFC

    Раскрыт уровень доверия россиян Путину

    Встречу Трампа с европейскими лидерами сочли унижением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости