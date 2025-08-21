Появилось видео удара трехтонной авиабомбы по пункту дислокации ВСУ

Минобороны опубликовало видео удара ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в Константиновке

Российские войска нанесли удар с помощью ФАБ-3000 и ФАБ-500 пунктам временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке и в селе Гремяч. Кадры сброса авиатрехтонной бомбы на украинские военные объекты опубликовала в Telegram пресс-служба Минобороны России.

«Командованием было принято решение о нанесении авиационных ударов Военно-космических сил России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 по обнаруженным объектам противника», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки также был уничтожен склад беспилотников ВСУ.

Ранее в сети появились кадры сброса ФАБ-3000 на бойцов ВСУ, предпринявших попытку наступления на Теткино Курской области. На кадрах видно мощный взрыв и расходящуюся от него ударную волну.