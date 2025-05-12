Появилось видео удара ФАБ-3000 по наступающим на курское Теткино ВСУ

Опубликовано видео удара ФАБ-3000 по наступающим на курское Теткино ВСУ

Опубликовано видео удара ФАБ-3000 по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступающим на Теткино в Курской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Отряд Смуглянки выявил скопление пехоты ВСУ в районе Теткино, затем навел авиацию ВКС России для удара управляемой авиабомбой ФАБ-3000», — говорится в сообщении.

На кадрах виден момент прилета авиаснаряда. Затем следует мощный взрыв, а от эпицентра расходится ударная волна. После этого над местом поражения противника можно заметить клубы черного дыма.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России, предположительно, применили авиабомбы ФАБ-500 весом в полтонны по пытавшимся прорваться в Курскую область украинских военнослужащих.