Стали известны цели ударов ВС России в Киеве

Лебедев: ВС России нанесли удар по командным пунктам ВСУ в Киеве

Российские войска нанесли удары по командным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве и окрестностях. О цели Вооруженных сил (ВС) России сообщает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Есть пока неподтвержденные сведения о том, что накрыли некий штаб в пригороде, а в штабе офицеров ВСУ до 25 штук и офицеров стран НАТО около 10», — написал он.

По словам Лебедева, российские дроны могли также ударить по складам с вооружением и критическим узлам логистики. Военкор Юрий Котенок рассказал, что повреждены предприятия АО «Киевский радиозавод», сборочное предприятие ракетно-космической промышленности («Спецоборонмаш») и промышленное предприятие «Киев-22» («Укрспецсистемз»). Он отметил, что эти производства задействованы в цепочках украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее стало известно, что в Сумской области ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины Виктора Олейника. Это произошло в результате удара беспилотника по командному пункту в регионе.