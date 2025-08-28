Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:46, 28 августа 2025Бывший СССР

Стали известны цели ударов ВС России в Киеве

Лебедев: ВС России нанесли удар по командным пунктам ВСУ в Киеве
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли удары по командным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве и окрестностях. О цели Вооруженных сил (ВС) России сообщает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Есть пока неподтвержденные сведения о том, что накрыли некий штаб в пригороде, а в штабе офицеров ВСУ до 25 штук и офицеров стран НАТО около 10», — написал он.

По словам Лебедева, российские дроны могли также ударить по складам с вооружением и критическим узлам логистики. Военкор Юрий Котенок рассказал, что повреждены предприятия АО «Киевский радиозавод», сборочное предприятие ракетно-космической промышленности («Спецоборонмаш») и промышленное предприятие «Киев-22» («Укрспецсистемз»). Он отметил, что эти производства задействованы в цепочках украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее стало известно, что в Сумской области ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины Виктора Олейника. Это произошло в результате удара беспилотника по командному пункту в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Пугачева сохранила статус предпринимателя в России

    Удары российских войск уничтожили десятки бойцов ВСУ в Сумской области

    Концерт Макса Коржа отменили в Казахстане

    Вдова бойца СВО была вынуждена дважды отпевать мужа

    Посудомоечные машины с сюрпризом пытались ввезти в Россию

    В России разработали выявляющий сразу 25 инфекций тест

    Появились подробности о начавшемся после атаки ВСУ пожаре на нефтезаводе на юге России

    Словакия сообщила о восстановлении поставок нефти по «Дружбе»

    В сети удивились внешности Димы Билана на «Новой волне»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости