Военный эксперт высказался об успехах ВС России в зоне СВО

Военный эксперт Живов: По нынешней динамике СВО может продолжаться годами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Наибольшие успехи Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) достигнуты на Донбассе, а также в районе Купянска Харьковской области, рассказал военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил мнение, что по нынешней динамике на линии фронта военная операция на Украине может продолжаться еще годы.

«Ничего сильно не изменилось. Наибольшие успехи у нас на Донбассе и еще в районе Купянска Харьковской области, то есть Купянск и Покровск, а также попытка прорыва в Дружковке для контроля за логистикой в Краматорске», — сказал Живов.

Стратегическим успехом ВС РФ можно считать комплексное применение беспилотников, добавил он. По его мнению, Россия в этом плане очень выросла.

«Война не закончится пока мы не зайдем на правый берег [Днепра] и не вернем Херсон, Николаев и Одессу. Основная проблема в том, что до конца войны, чтобы мы в ней победили однозначно, и она никогда не могла возродиться, еще довольно далеко», — отметил Живов.

Он пояснил, что Россия и Украина с НАТО могут состязаться на равных достаточно долго, но в какой-то момент силы Украины могут физически закончится.

Если линейно воспринимать события, то еще годы потребуются по той динамике, которую мы имеем, чтобы выполнить в широком смысле все цели и задачи СВО на Украине (…) Если окажется, что противник уже на самом деле на последнем издыхании и дальше пойдет игра в одни ворота, то, может быть, и года хватит

Алексей Живоввоенный эксперт

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условие уменьшения поставок оружия Украине приблизит окончание СВО. Так он отреагировал на прекратившуюся тогда поставку Вашингтоном вооружений для Киева.

