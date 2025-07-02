Песков: Уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание СВО

Уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции (СВО). Условие окончания конфликта назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Комментируя приостановку Вашингтоном поставок оружия Вооруженным силам Украине (ВСУ), пресс-секретарь российского президента отметил, что причиной этого решения, по всей видимости, были «пустые склады и нехватка вооружений на складах».

«В любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции», — заключил Песков.

В начале 2025 года президент России Владимир Путин назвал условия и сроки окончания СВО. Он также отмечал, что завершение конфликта может произойти за один-два месяца в случае, «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».