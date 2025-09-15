Военблогер выступил против «обнадеживающих» сводок из зоны СВО

Военблогер Юрий Подоляка выступил против публикации необоснованно благоприятных сводок из зоны СВО. Об этом он написал в Telegram.

В качестве примера такой публикации Подоляка привел сообщение одного из Telegram-каналов, согласно которому суточное продвижение российских войск в Купянске составило более одного километра.

«При таких "темпах продвижения" главное — Купянск не проскочить...», — сыронизировал блогер. По мнению Подоляки, с подобными безосновательными публикациями «пора завязывать».

Тем временем российские войска продолжили наступление в Запорожской области. По данным официальной сводки Минобороны России от 19 сентября, под контроль Российской армии перешел населенный пункт Ольговское. Боевые действия на этом участке ведет группировка войск «Восток».