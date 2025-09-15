Минобороны: ВС России заняли населенный пункт Ольговское в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Ольговское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток».

В оборонном ведомстве добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 260 солдат, два танка, боевую бронированную машину, десять автомобилей, а также две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска в ходе наступления в Днепропетровской области продолжают расширять буферную зону. Он отметил, что за последнюю неделю группировке войск «Восток» удалось взять под контроль сразу три населенных пункта в Днепропетровской области.