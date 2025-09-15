Бывший СССР
В ДНР заявили о расширении буферной зоны в Днепропетровской области

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ расширяют буферную зону в Днепропетровской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в ходе наступления в Днепропетровской области продолжают расширять буферную зону. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Расширяется плацдарм и, по сути, буферная зона, потому что группировка войск "Восток" перед этим освободила весь юг республики в зоне своего ведения», — заявил руководитель региона.

Он отметил, что за последнюю неделю группировке войск «Восток» удалось взять под контроль сразу три населенных пункта в Днепропетровской области.

Ранее Вооруженные силы Украины оставили технику НАТО при бегстве с позиций в Сосновке Днепропетровской области. Среди трофейного оружия российские бойцы обнаружили иностранные пулеметы и гранатометы.

