ВСУ оставили технику НАТО при бегстве с позиций в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили технику НАТО при бегстве с позиций в Сосновке Днепропетровской области. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Ефрем.

«Когда военнослужащие ВСУ бросили свои позиции, в подвалах находили такие трофеи. Американский гранатомет одноразовый, заведен, работает. Пулеметы иностранного образца, кажется, Великобритании», — прокомментировал он.

Минобороны России сообщило о взятии Сосновки 11 сентября. По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки войск «Восток» более 265 военнослужащих, девять автомобилей, две боевые бронемашины и станцию радиоэлектронной борьбы.

Военкор Александр Коц раскрыл потенциальную цель российских войск в Днепропетровской области. Он заявил, что российские войска могут начать продвижение к Великомихайловке после взятия села Сосновка.