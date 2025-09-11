Военкор раскрыл потенциальную цель российских войск в Днепропетровской области

Коц: Российские войска могут наступать на Великомихайловку после взятия Сосновки

Российские войска могут начать продвижение к Великомихайловке после взятия села Сосновка в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Великомихайловка находится на важном для фронта перекрестке. По мнению военкора, взяв ее под контроль российские войска нарушат логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Днепропетровской области.

«В 3 километрах к северо-западу от Сосновки — крупное село Великомихайловка на 2 тысячи человек, расположенное на важном перекрестке. Его необходимо брать, чтобы нарушить логистику противника в приграничье», — написал он.

Минобороны России сообщило о взятии Сосновки 11 сентября. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Восток».