Минобороны: Россия взяла под контроль Сосновку Днепропетровской области

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Сосновка Днепропетровской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и бригады теробороны в районе населенных пунктов Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 265-ти военнослужащих, девять автомобилей, две боевые бронемашины и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее оборонное ведомство отчиталось, что за неделю с 30 августа по 5 сентября Российская армия взяла под контроль четыре населенных пункта в зоне спецоперации: Федоровку, Марково и Камышеваху Донецкой народной республике, а также Новоселовку в Днепропетровской области.

В августе глава Минобороны России Андрей Белоусов рассказал, что в 2025 году площадь ежемесячно занимаемых российскими войсками территорий зоны СВО выросла примерно в два раза — с 300-400 до 700 квадратных километров.