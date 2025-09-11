Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 11 сентября 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны: Россия взяла под контроль Сосновку Днепропетровской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Сосновка Днепропетровской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и бригады теробороны в районе населенных пунктов Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 265-ти военнослужащих, девять автомобилей, две боевые бронемашины и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее оборонное ведомство отчиталось, что за неделю с 30 августа по 5 сентября Российская армия взяла под контроль четыре населенных пункта в зоне спецоперации: Федоровку, Марково и Камышеваху Донецкой народной республике, а также Новоселовку в Днепропетровской области.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

В августе глава Минобороны России Андрей Белоусов рассказал, что в 2025 году площадь ежемесячно занимаемых российскими войсками территорий зоны СВО выросла примерно в два раза — с 300-400 до 700 квадратных километров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейской стране передумали выделять деньги на строительство Россией ядерных реакторов

    В России назвали профессию с наибольшим ростом зарплат

    Врач предупредил о последствиях приема пищи перед компьютером

    Российские объекты подверглись атакам РСЗО HIMARS и ракеты «Нептун»

    Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией

    Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

    Названы подвергшиеся ударам ВС России украинские объекты

    Российская школьница отвесила пощечину сверстнице и попала на видео

    Россиянка показала на видео купленные в «Пятерочке» конфеты с червями

    В России появился новый способ выявления распространенного заболевания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости