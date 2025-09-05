Россия
12:21, 5 сентября 2025

В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За неделю с 30 августа по 5 сентября Российская армия взяла пол контроль четыре населенных пункта в зоне спецоперации. Их наименования перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли села Федоровка и Марково Донецкой народной республики (ДНР).

В свою очередь, бойцы группировки «Восток» взяли под контроль Новоселовку Днепропетровской области и Камышеваху под Донецком. Таким образом бойцы полностью выполнили задачи на вверяемой им территории ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всем направлениям зоны СВО. Однако он не стал делать прогнозы о дальнейшем развитии боевых действий.

До этого глава Минобороны России Андрей Белоусов рассказал, что в 2025 году площадь ежемесячно занимаемых российскими войсками территорий зоны СВО выросла примерно в два раза — с 300-400 до 700 квадратных километров.

