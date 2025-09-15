Бывший СССР
Раскрыты потери ВСУ за одну неделю

Марочко: ВСУ в боях у ЛНР потеряли более 4 тысяч солдат и наемников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Потери в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) составили убитыми и ранеными за прошедшую неделю 4,3 тысяч солдат и иностранных наемников. Об этом журналистам ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Как отметил он, анализ хода ведения специальной военной операции (СВО) на рубежах ЛНР за истекшую неделю показал, что потери украинских вооруженных формирований в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за этот промежуток составили около 4 340 боевиков и наемников. Это на 30 больше, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

По словам Марочко, самый большой ущерб в живой силе был нанесен вражеским подразделениям в зоне ответственности группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России, которая действует на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР.

Помимо прочего, за неделю российские бойцы уничтожили восемь танков, 50 орудий полевой артиллерии, 64 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 94 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 300 различных боевых машин противника, подчеркнул Марочко.

Ранее Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России. По данным ведомства, силы ПВО сбили шесть вражеских беспилотников над Белгородской областью.

    Все новости