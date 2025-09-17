Бывший СССР
Генштаб раскрыл ход боевых действий Российской армии в зоне СВО

Герасимов: ВС РФ в зоне СВО наступают практически на всех направлениях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) наступают практически на всех направлениях. об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Генерал армии, в частности, отметил, что группировка войск «Запад» развивает наступление в городе Купянске, а штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Северске. Наиболее упорные бои идут на Красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить российское наступление.

