16:40, 16 сентября 2025Бывший СССР

Российский генерал раскрыл сроки окончания СВО

Генерал Попов: СВО продлится минимум до 2027 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что специальная военная операция (СВО) продлится минимум до 2027 года. Его слова приводит News.ru.

По словам военнослужащего, к такому выводу он пришел, проанализировав последние военные конфликты в мире. «Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война (...) СВО будет идти еще минимум два года», — заявил Попов.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условие уменьшения поставок оружия Украине приблизит окончание СВО. Так он отреагировал на прекратившуюся тогда поставку Вашингтоном вооружений для Киева.

