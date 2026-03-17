Известный российский журналист приехал на Украину и пришел в ужас

Журналист Додолев заявил, что его напугало отношение украинцев к России

Известный российский журналист и медиаменеджер Евгений Додолев рассказал, что во время визита на Украину его напугало отношение местных жителей к России. Подробности он раскрыл в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Додолев уточнил, что приезжал в Киев в 2006 году. «Я просто пришел в ужас от этих людей (украинцев — прим. «Ленты.ру». Я понял, как они настроены», — заявил он.

По словам журналиста, жители Украины агрессивно относились к россиянам и неоднократно говорили о том, что с ними нужно расправиться. Додолев утверждает, что такое отношение к жителям России появилось у украинцев еще с 1990-х годов.

Ранее журналистка и автор проекта «Они выбрали Родину» на Первом канале Наталия Осипова ответила на возмущения по поводу того, что в ее шоу участвуют герои-украинцы. Она заявила, что не считает жителей Украины врагами России.