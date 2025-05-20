Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:08, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала ответила на критику героев-украинцев в ее шоу

Журналистка Осипова заявила, что не считает украинцев врагами России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Наталия Осипова

Наталия Осипова. Фото: Эмпатия Манучи / rutube.ru

Известная российская журналистка, автор и ведущая документального проекта «Они выбрали Родину» на Первом канале Наталия Осипова ответила на критику того, что в ее шоу участвуют герои-украинцы. В интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на YouTube, она заявила, что не считает жителей Украины врагами России.

Осипова рассказала, что зрители возмущаются тем, что в проекте, посвященном судьбам вернувшихся или переехавших в Россию людей, участвуют герои с Украины. По словам ведущей, из-за этого она получает негативные комментарии, авторы которых считают, что на Украине живут враги, однако она не согласна таким мнением.

Журналистка добавила, что развал Советского Союза стал трагедией для жителей многих стран, в том числе Украины. При этом многие россияне не знают о трудностях, с которыми столкнулись жители этих государств, отметила Осипова.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил, как изменить отношение к России украинцев, ругающих страну. Он призвал приглашать негативно настроенных украинцев в Москву.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Знаешь, кто моя мама?» Вологодскую чиновницу уволили из-за скандального видео ее дочери про СВО. Что в нем было?

    Направлявшуюся в сторону Курской области группу бойцов ВСУ накрыли ракетно-бомбовым ударом

    Реакцию фондового рынка на переговоры Путина и Трампа оценили

    Российского игрока «Вашингтона» задержали пьяным в США

    Ведущая Первого канала ответила на критику героев-украинцев в ее шоу

    Мужчина прожил полгода со скелетом матери под полом

    На Западе признали ограниченность влияния США после разговора Путина и Трампа

    Российские туристы описали секреты уличных стоматологов в Пакистане фразой «это безумие»

    Развенчан миф о главном секрете долголетия

    Российский уголь назвали ненужным Китаю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости