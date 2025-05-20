Ведущая Первого канала ответила на критику героев-украинцев в ее шоу

Журналистка Осипова заявила, что не считает украинцев врагами России

Известная российская журналистка, автор и ведущая документального проекта «Они выбрали Родину» на Первом канале Наталия Осипова ответила на критику того, что в ее шоу участвуют герои-украинцы. В интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на YouTube, она заявила, что не считает жителей Украины врагами России.

Осипова рассказала, что зрители возмущаются тем, что в проекте, посвященном судьбам вернувшихся или переехавших в Россию людей, участвуют герои с Украины. По словам ведущей, из-за этого она получает негативные комментарии, авторы которых считают, что на Украине живут враги, однако она не согласна таким мнением.

Журналистка добавила, что развал Советского Союза стал трагедией для жителей многих стран, в том числе Украины. При этом многие россияне не знают о трудностях, с которыми столкнулись жители этих государств, отметила Осипова.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил, как изменить отношение к России украинцев, ругающих страну. Он призвал приглашать негативно настроенных украинцев в Москву.