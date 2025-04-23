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11:27, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал способ изменить отношение украинцев к России

Блогер Артемий Лебедев призвал приглашать ругающих Россию украинцев в Москву
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал способ, с помощью которого можно было бы изменить негативное отношение украинцев к России. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Лебедева украинцы, ненавидящие россиян, никогда не были в России, поэтому судят о стране по стереотипам. Например, многие украинцы считают, что в России плохая инфраструктура. «Они, может быть, смотрели какие-то фотки. Они слышали про то, <...>что у нас не хватает стиральных машин, что мы асфальт впервые в жизни увидели, когда на Украину приехали», — рассказал Лебедев.

По мнению блогера, думающих таким образом украинцев следовало бы пригласить в Москву или другой российский город с экскурсией. «Ребята если бы просто посетили Россию, это была бы лучшая психотерапия из всех возможных, потому что их бы отпустило», — заключил он.

Ранее Лебедев назвал самую свободную страну. Он заявил, что считает таковой Туркмению.

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