Артемий Лебедев назвал самую свободную страну

Блогер Артемий Лебедев назвал Туркмению самой свободной страной

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает Туркмению самой свободной страной. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Элита среднего качества», доступном на платформе VK Видео.

По словам Лебедева, несмотря на то, что в Туркмению сложно попасть из-за долгого ожидания визы, в самой стране можно делать все что угодно. «Когда ты попадаешь в Туркмению уже, там вообще всем абсолютно *** [все равно]. Это самая классная свободная страна, можно ездить куда хочешь, летать на самолете, на машине», — отметил дизайнер.

Блогер назвал поездку в Туркмению отличным опытом. Кроме того, он счел красивой столицу республики — Ашхабад.

Ранее Лебедев назвал большую проблему России. По его словам, многие судят о России по неправдивым стереотипам о ней. Из-за этого в мире сформировалось негативное представление о россиянах.

До этого дизайнер призвал поучиться у евреев в одном вопросе. По его словам, россиянам следует так же защищать свою гордость, как это делают представители израильского народа.