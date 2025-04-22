Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:06, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал самую свободную страну

Блогер Артемий Лебедев назвал Туркмению самой свободной страной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает Туркмению самой свободной страной. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Элита среднего качества», доступном на платформе VK Видео.

По словам Лебедева, несмотря на то, что в Туркмению сложно попасть из-за долгого ожидания визы, в самой стране можно делать все что угодно. «Когда ты попадаешь в Туркмению уже, там вообще всем абсолютно *** [все равно]. Это самая классная свободная страна, можно ездить куда хочешь, летать на самолете, на машине», — отметил дизайнер.

Блогер назвал поездку в Туркмению отличным опытом. Кроме того, он счел красивой столицу республики — Ашхабад.

Ранее Лебедев назвал большую проблему России. По его словам, многие судят о России по неправдивым стереотипам о ней. Из-за этого в мире сформировалось негативное представление о россиянах.

До этого дизайнер призвал поучиться у евреев в одном вопросе. По его словам, россиянам следует так же защищать свою гордость, как это делают представители израильского народа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебросили элитный полк в Курскую область

    В США раскрыли ожидания от Украины и Европы

    Раскрыты планы ФРГ по возможной переброске войск НАТО на восток

    Четверых участников вторжения ВСУ в Курскую область осудили на сроки до 16 лет

    В России высказались об отношении Евросоюза к пасхальному перемирию

    Президент еще одной страны посетит парад Победы в Москве

    Валя Карнавал ответила на обвинения в ненависти на национальной почве

    Франция отказалась приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы в Париже

    Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода на 36 лет моложе. Как выглядит новая избранница бизнесмена?

    Тарасова оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости