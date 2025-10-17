Россия
Стало известно о гибели сына командующего 18-й общевойсковой армией ЮВО

Меняйло: В Запорожье погиб сын командира 18-й общевойсковой армией ЮВО Марзоев
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Сергей Меняйло»

Гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка седьмой десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев погиб в Запорожье. Об этом стало известно губернатору Северной Осетии Сергею Меняйло, комментарий он разместил в Telegram-канале.

Он отметил, что Марзоев был потомственным военным, сыном командующего 18-й общевойсковой армией ЮВО Аркадия Марзоева и племянником заместителя командующего 58-й Армии СКВО Станислава Марзоева, погибшего в Чечне.

Глава Северной Осетии выразил соболезнования семье участника специальной военной операции (СВО).

«За боевые заслуги в зоне специальной военной операции Василий Марзоев представлен к званию Героя России посмертно», — подчеркнул Меняйло в посте.

До этого стало известно, что заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаил Гудков, который погиб в боях под Курском, должен был участвовать в реформе сил морской пехоты.

