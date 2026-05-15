Силовые структуры
15:36, 15 мая 2026Силовые структуры

Российский подросток по указке «полицейских» решил совершить диверсию

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Ставропольского края за попытку диверсии в Новосибирской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Несовершеннолетний проходит обвиняемым по статьям 30, 281 («Покушение на диверсию») УК РФ. Он задержан.

По версии следствия, 14 мая на станции Инская подросток, следуя указаниям неизвестных лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, с помощью заранее купленной горючей жидкости попытался поджечь стоявший на путях вагон и его груз. Однако довести преступный умысел до конца фигурант не смог, потому что огонь быстро погас. Осознав противоправный характер содеянного, подросток самостоятельно сообщил о произошедшем сотрудникам полиции.

Ранее в Якутии школьник и студент поверили мошенникам и провернули «спецоперацию» по спасению денег.

