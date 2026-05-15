Российский подросток по указке «полицейских» решил совершить диверсию

В Новосибирской области правоохранители задержали подростка за попытку диверсии

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Ставропольского края за попытку диверсии в Новосибирской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Несовершеннолетний проходит обвиняемым по статьям 30, 281 («Покушение на диверсию») УК РФ. Он задержан.

По версии следствия, 14 мая на станции Инская подросток, следуя указаниям неизвестных лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, с помощью заранее купленной горючей жидкости попытался поджечь стоявший на путях вагон и его груз. Однако довести преступный умысел до конца фигурант не смог, потому что огонь быстро погас. Осознав противоправный характер содеянного, подросток самостоятельно сообщил о произошедшем сотрудникам полиции.

