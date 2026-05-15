«Спецоперацию» по спасению денег провернули школьник и студент в российском городе

В Якутии школьник и студент помогли аферистам с Украины обокрасть квартиру

В Якутии жертвой мошенников стал мужчина, у которого из квартиры пропали деньги и ювелирные украшения на сумму более шести миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вернувшись домой, он обнаружил вскрытый сейф, а затем ему позвонили неизвестные и, угрожая похищением его 15-летней дочери, потребовали выкуп в 15 тысяч долларов США. Свои намерения они подтвердили фотографиями похищенных ценностей и данными девочки.

Оказалось, что дочь сама находилась под воздействием мошенников. Они представились полицейскими, убедили ее, что счета родителей взломаны, и девочка по их указке сфотографировала сейф, оставила ключи под лестницей, ушла в школу, а затем села в такси и поехала в незнакомое село.

Исполнителями кражи стали 11-классник и 18-летний студент из Новосибирска. Первый был завербован через мессенджер: ему позвонил «следователь ФСБ», обвинил в переводе денег Украине и пригрозил ответственностью. Испугавшись, подросток купил болгарку, нашел ключи, вскрыл сейф и похитил деньги и драгоценности. Часть средств он перевел кураторам, а на остальные купил вещи для второго участника. Студент прилетел в Якутск за «товаром», но был задержан. Часть похищенного изъята.

