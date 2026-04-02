KP.RU: Бойцы СВО 17 километров под обстрелами на руках выносили командира

Российские бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине 17 километров, под обстрелами, на руках выносили командира роты 121-го мотострелкового полка 69-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Оникс. Мужчина не пережил прилет снаряда Вооруженных сил Украины, пишет KP.RU.

По данным издания, в тот день военнослужащий вышел поправлять антенну связи, когда прилетел снаряд ВСУ. Как рассказала изданию жена командира роты, шансов выжить у мужчины не было.

С ее слов, было принято решение эвакуировать Оникса, несмотря на то, что зона, где он находился, считалась «серой» — за ней шли активные бои. Группа эвакуации несла его 17 километров по болотам, лесам, через реку под обстрелами. Двое бойцов из группы эвакуации получили ранения.

За время СВО командир получил четыре тяжелых ранения. В частности, под бронированной машиной пехоты, внутри которой находится Оникс, взорвались две мины — тогда военный сильно обгорел, кожа слазила с рук и лица.

Оникс имеет награды — золотую звезду Героя России, медаль «За отвагу» и орден Мужества.

Ранее сообщалось, что санинструктор-морпех из группировки «Центр» Игорь Ионов нес на себе около двух километров раненого с пробитым легким. Бойцы шли почти час, потому что попали под обстрел ВСУ.

