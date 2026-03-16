Российский боец СВО нес на себе около двух километров раненого с пробитым легким

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 16 марта 2026Россия

Боец СВО Ионов нес на себе около двух километров раненого с пробитым легким
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Санинструктор-морпех из группировки «Центр» Игорь Ионов нес на себе около двух километров раненого с пробитым легким. Бойца удалось спасти, пишет газета «Красная звезда».

По данным издания, во время боев за село Приютное Запорожской области осколок залетел под бронежилет, и российскому бойцу пробило легкое. Тогда Ионов оказал ему первую медицинскую помощь, а затем вместе с сослуживцем нес раненого до санитарно-эвакуационного пункта, до которого было около двух километров.

Бойцы шли почти час, потому что попали под обстрел. Противник пытался сорвать эвакуацию, но ему это не удалось: раненого удалось дотащить до санитарной автомашины.

«Отвезли в госпиталь. Он потом в Балтийске лечился около года с небольшим, приехал обратно. Сейчас служит в войсках беспилотных систем. В принципе, все у него хорошо. Главное, что выжил», — вспомнил Ионов.

Ранее сообщалось, как российский боец с позывным Люк прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после сброса кассетного боеприпаса с украинского беспилотника. Восстановившись после ранения, он вернулся на фронт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok