Российский боец СВО нес на себе около двух километров раненого с пробитым легким

Боец СВО Ионов нес на себе около двух километров раненого с пробитым легким

Санинструктор-морпех из группировки «Центр» Игорь Ионов нес на себе около двух километров раненого с пробитым легким. Бойца удалось спасти, пишет газета «Красная звезда».

По данным издания, во время боев за село Приютное Запорожской области осколок залетел под бронежилет, и российскому бойцу пробило легкое. Тогда Ионов оказал ему первую медицинскую помощь, а затем вместе с сослуживцем нес раненого до санитарно-эвакуационного пункта, до которого было около двух километров.

Бойцы шли почти час, потому что попали под обстрел. Противник пытался сорвать эвакуацию, но ему это не удалось: раненого удалось дотащить до санитарной автомашины.

«Отвезли в госпиталь. Он потом в Балтийске лечился около года с небольшим, приехал обратно. Сейчас служит в войсках беспилотных систем. В принципе, все у него хорошо. Главное, что выжил», — вспомнил Ионов.

Ранее сообщалось, как российский боец с позывным Люк прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после сброса кассетного боеприпаса с украинского беспилотника. Восстановившись после ранения, он вернулся на фронт.