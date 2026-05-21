Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:41, 21 мая 2026Бывший СССР

Украинцев призвали «поблагодарить» Зеленского

Соскин: Украина находится в тяжелом финансовом положении, ей нечем сражаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украина оказалась в тяжелом финансовом положении, и за это следует поблагодарить президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, государство лежит в руинах и его практически оставили разоренным и уничтоженным. Как утверждает эксперт, это произошло из-за военной политики лидера страны и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Надо обязательно поблагодарить Зеленского, Миндича (бизнесмен Тимур Миндич — прим. «Ленты.ру») и всех этих ребят, которые коробки с миллионами долларов выносят», — добавил Соскин.

Он отметил, что у Украины закончились финансовые средства и оружие и вести боевые действия ей нечем.

Ранее стало известно, что Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, подал на него в суд из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ «поставило» России задачу взять Сумы или Харьков

    В России увидели высокую конкуренцию среди автобрендов

    Связанный с Зеленским бизнесмен подал на него в суд

    На Украине запаниковали от идеи Мерца по членству в ЕС

    В Еврокомиссии сделали прогноз о конфликте на Украине

    Расхождение в показаниях термометров дома и у синоптиков объяснили

    Правящая партия Индии уступила «партии тараканов»

    Глава российской республики раскрыл серьезные последствия атаки ВСУ

    В России рассказали о подразделении украинских «черных вдов»

    Дима Билан повторил образ с «Евровидения» 20-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok