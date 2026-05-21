Соскин: Украина находится в тяжелом финансовом положении, ей нечем сражаться

Украина оказалась в тяжелом финансовом положении, и за это следует поблагодарить президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, государство лежит в руинах и его практически оставили разоренным и уничтоженным. Как утверждает эксперт, это произошло из-за военной политики лидера страны и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Надо обязательно поблагодарить Зеленского, Миндича (бизнесмен Тимур Миндич — прим. «Ленты.ру») и всех этих ребят, которые коробки с миллионами долларов выносят», — добавил Соскин.

Он отметил, что у Украины закончились финансовые средства и оружие и вести боевые действия ей нечем.

Ранее стало известно, что Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, подал на него в суд из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны страны.