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13:37, 16 декабря 2024Россия

Путин рассказал о долге россиян перед детьми павших на СВО бойцов

Президент Путин: россияне должны заботиться о детях павших на СВО бойцов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что граждане страны должны заботиться о детях бойцов, павших на специальной военной операции (СВО). Такое заявление глава государства сделал, выступая на коллегии Минобороны, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что важно поддерживать семьи российских военнослужащих. «Их дети — это наши с вами дети», — отметил Путин.

Президент обратил внимание на то, что российские бойцы в зоне СВО не жалеют своих жизней.

До этого Путин заявил, что Вооруженные силы России прочно владеют стратегической инициативой на линии боевого соприкосновения. По мнению главы государства, России следует добиваться достижения целей спецоперации. Кроме того, российский лидер назвал 2024 год знаковым в этом плане.

ЖЗЛ
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