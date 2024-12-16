Путин описал ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Президент Путин: ВС России прочно владеют стратегической инициативой на ЛБС

Вооруженные силы (ВС) России владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так ситуацию на заседании коллегии Минобороны описал президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент описал владение российскими военными инициативой на ЛБС как «прочное». Также во время обращения к Минобороны глава государства отметил, что стране необходимо добиваться достижения целей СВО.

Отдельно Путин подчеркнул, что владение инициативой строится не только на работе военнослужащих, но и на усилиях оборонных предприятий. «Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий и поистине всенародной поддержке армии и флота, российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», — заявил глава государства.

Аналогичное заявление сделал и глава Министерства обороны АНдрей Белоусов, добавив,что скорость продвижения войск в зоне спецоперации повысилось до 30 квадратных километров в день.

В том же выступлении Путин назвал 2024 год знаковым для спецоперации.