Бывший СССР
21:43, 12 февраля 2026Бывший СССР

В зоне СВО появились российские «Драконы»

«АС» показал на видео российскую ТОС-3 «Дракон», которая превосходит «Солнцепек»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

«Архангел Спецназа» / Telegram

Появилось видео работы тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон». Его опубликовал Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Ранее сообщалось, что российские «Драконы» появились в зоне специальной военной операции (СВО). Их называют мощной заменой «Солнцепекам».

В публикации отмечается, что «Драконы» ВС РФ способны стрелять на большую дальность, чем системы «Буратино» и «Солнцепек». Температура в эпицентре взрыва достигает 3 тысяч градусов. При строительстве этих огнеметных систем учитывался опыт боевых действий в ходе украинского конфликта, в частности, была продумана защита от FPV-дронов с применением индивидуальных средств радиолокационной борьбы (РЭБ).

«С появлением такого термобарического оружия у противника возникнут реальные "горячие" проблемы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Украина бросила против войск РФ «машину апокалипсиса» неподалеку от Купянска. Однако с ней расправились российские военные.

