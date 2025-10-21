Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:22, 21 октября 2025Экономика

Мишустин высказался о режиме самозанятости в России

Мишустин заявил, что в режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений
Дмитрий Воронин

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Shutterstock / Fotodom

Режим самозанятости продолжает действовать в России; в то же время очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует ТАСС.

Глава правительства также отметил, что необходимо закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, снижая таким образом налоговые отчисления на социальное страхование. Об этом же ранее говорили другие члены кабинета министров.

В частности, глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что по итогам проведенного на 170 предприятиях анализа соответствующие нарушения выявили в 84 процентах случаев, в связи с чем он высказался за изменения в законодательстве в части признаков трудовых отношений.

В то же время на фоне слухов о досрочном прекращении эксперимента с самозанятостью глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что плановое сохранение до 2028 года этого налогового режима является принципиальной позицией правительства. Практикующийся некоторыми работодателями перевод работников в режим самозанятости он назвал «мимикрией трудовых отношений».

До этого сообщалось, что самозанятым с 1 октября стали доступны налоговые каникулы. Согласно подписанному президентом России закону, их можно будет брать каждые пять лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Телеведущая, байкер и масон-националист. Премьером Японии впервые стала женщина. Почему ее приход называют проблемой для России?

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Россияне неожиданно пристрастились к арафаткам из 2010-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости