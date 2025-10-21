Мишустин высказался о режиме самозанятости в России

Мишустин заявил, что в режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений

Режим самозанятости продолжает действовать в России; в то же время очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует ТАСС.

Глава правительства также отметил, что необходимо закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, снижая таким образом налоговые отчисления на социальное страхование. Об этом же ранее говорили другие члены кабинета министров.

В частности, глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что по итогам проведенного на 170 предприятиях анализа соответствующие нарушения выявили в 84 процентах случаев, в связи с чем он высказался за изменения в законодательстве в части признаков трудовых отношений.

В то же время на фоне слухов о досрочном прекращении эксперимента с самозанятостью глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что плановое сохранение до 2028 года этого налогового режима является принципиальной позицией правительства. Практикующийся некоторыми работодателями перевод работников в режим самозанятости он назвал «мимикрией трудовых отношений».

До этого сообщалось, что самозанятым с 1 октября стали доступны налоговые каникулы. Согласно подписанному президентом России закону, их можно будет брать каждые пять лет.