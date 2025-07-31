Самозанятым станут доступны кредитные каникулы

Путин подписал закон, дающий самозанятым право на кредитные каникулы раз в 5 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам право каждые пять лет брать кредитные каникулы. Один раз в течение указанного срока самозанятым, а также представителям МСП, станет доступна возможность потребовать их у кредиторов на срок до полугода. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он вступит в силу 1 октября и будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров, заключенных с 1 марта 2024 года.

Уточняется, что под кредиторами понимаются банки, микрофинансовые организации (МФО) и госкорпорация ВЭБ.РФ, а само право на кредитные каникулы не связано ни с ухудшением финансового положения заемщика, ни с необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики. При этом проценты во время каникул продолжат начисляться на условиях, предусмотренных в договоре кредита (займа).

В рамках предусмотренных исключений кредитные каникулы, в частности, не будут предоставляться по договорам, заключенным с несколькими кредиторами или заемщиками, а также по займам, выданным МФО — субъектами МСП, некоммерческими или государственными МФО.

Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе потребовать кредитные каникулы, должно будет установить правительство РФ, пока же его предельная планка для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий — 400 миллионов рублей, для средних предприятий — 1 миллиард рублей, а для самозанятых — 10 миллионов рублей.

На конец прошлого года в России насчитывалось более 12 миллионов самозанятых. По данным Минэкономразвития, доля экономически неактивных среди них составляет примерно 30 процентов.