12:25, 24 сентября 2025Экономика

Министр назвал перевод работников в режим самозанятости мимикрией трудовых отношений

Решетников: Сохранение налогового режима для самозанятых по плану принципиально
Дмитрий Воронин

Фото: Designed by Freepik

Плановое сохранение до 2028 года налогового режима для самозанятых является принципиальной позицией правительства. Об этом на заседании Совета Федерации заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его цитирует ТАСС.

При этом министр назвал практикующийся некоторыми работодателями перевод работников в режим самозанятости «мимикрией трудовых отношений». Он напомнил, что за такие действия предусмотрена ответственность и решением этого вопроса занимаются профильные ведомства.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал о том, что по итогам проведенного на 170 предприятиях анализа, целью которого было выявление подмены трудовых отношений, осуществляемой ради минимизации уплаты налогов, такие нарушения выявили в 84 процентах случаев. В связи с этим он высказался за изменения в законодательстве в части признаков трудовых отношений.

Для этого, объяснил Котяков, нужно сделать соответствующую статью Трудового кодекса «более емкой, с тем, чтобы закрыть эту серую зону, которая сегодня сформировалась».

