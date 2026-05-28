Россия
20:31, 28 мая 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Крымом и Черным морем

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Крымом и Черным морем. Подробности о боестолкновениях сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Помимо Крыма и акватории Черного моря, украинские дроны сбивали над Краснодарским краем и Белгородской областью, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в ночь с 27 на 28 мая российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами десятки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Всего над Россией уничтожили 62 беспилотника.

